Демонтаж гостиницы «Северная корона» продолжили на Петроградской стороне

В воскресение продолжили демонтаж гостиницы «Северная корона» на набережной Карповки. Демонтаж возобновили полмесяца назад.

Как рассказали «Фонтанке», на данный момент работы на подготовительном этапе, не требующем никаких работ по усилению. Ведётся мониторинг 30-метровой зоны вокруг объекта, установлены маячки.

Маячки нужны из-за сложностей, связанных с подземной частью здания и близости старинных домов. Если после дописследования потребуется укрепление, его сделают.

За 30 лет гостиницу так и не достроили. На участке не раз были происшествия, поэтому гостиница получила дурную славу. 3 года назад здание снесли. Потом стало известно, что там построят элитное жилье.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 100 патронов петербуржец выловил из Невы. Патроны разного калибра петербуржец нашел с помощью поискового магнита в Неве.