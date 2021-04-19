Почти 100 патронов петербуржец выловил из Невы

Почти 100 патронов петербуржец выловил из Невы
Необычные находки ловец отдал сотрудникам полиции. Фото: Pixabay

Полиция изъяла у петербуржца 93 разнокалиберных патрона. Ранее мужчина сам выловил их возле дома 195 на проспекте Обуховской обороны.

Патроны разного калибра петербуржец нашел с помощью поискового магнита в Неве. Необычные находки ловец отдал сотрудникам полиции. В данный момент боеприпасы отправили на экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с улиц Петербурга за сутки убрали 158 кубометров мусора. Генуборка улиц продолжается в Северной столице в рамках весеннего месячника по благоустройству и подготовке Петербурга к летнему сезону.

Город чистят от зимней грязи. Дороги и парки приводят в порядок. В городе убираются 712 единиц техники и 902 дворника. Посмотреть за уборкой можно на официальном сайте комитета по благоустройству. Весенний месячник начался в Северной столице 1 апреля.

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