Почти 100 патронов петербуржец выловил из Невы

Полиция изъяла у петербуржца 93 разнокалиберных патрона. Ранее мужчина сам выловил их возле дома 195 на проспекте Обуховской обороны.

Патроны разного калибра петербуржец нашел с помощью поискового магнита в Неве. Необычные находки ловец отдал сотрудникам полиции. В данный момент боеприпасы отправили на экспертизу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с улиц Петербурга за сутки убрали 158 кубометров мусора. Генуборка улиц продолжается в Северной столице в рамках весеннего месячника по благоустройству и подготовке Петербурга к летнему сезону.

Город чистят от зимней грязи. Дороги и парки приводят в порядок. В городе убираются 712 единиц техники и 902 дворника. Посмотреть за уборкой можно на официальном сайте комитета по благоустройству. Весенний месячник начался в Северной столице 1 апреля.