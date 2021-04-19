С улиц Петербурга за сутки убрали 158 кубометров мусора

Генуборка улиц продолжается в Северной столице в рамках весеннего месячника по благоустройству и подготовке Петербурга к летнему сезону.

Город чистят от зимней грязи. Дороги и парки приводят в порядок.В городе убираются 712 единиц техники и 902 дворника. Посмотреть за уборкой можно на официальном сайте комитета по благоустройству.

Весенний месячник начался в Северной столице 1 апреля. Общегородской субботник состоится 24 апреля. В этом году мероприятие будет проводиться без акций из-за COVID-19, сообщили в администрации вице-губернатора Николая Бондаренко.

С потеплением субботники начались во всех регионах России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что sасть мощностей Большого порта Санкт-Петербурга хотят перенести в Лавну. Лавна же, по мнению Дитриха сможет составить конкуренцию другим морским портам, на этом можно будет заработать.