С улиц Петербурга за сутки убрали 158 кубометров мусора

С улиц Петербурга за сутки убрали 158 кубометров мусора
На улицах работает 712 единиц техники и 902 дворника. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Генуборка улиц продолжается в Северной столице в рамках весеннего месячника по благоустройству и подготовке Петербурга к летнему сезону.

Город чистят от зимней грязи. Дороги и парки приводят в порядок.В городе убираются 712 единиц техники и 902 дворника. Посмотреть за уборкой можно на официальном сайте комитета по благоустройству.

Весенний месячник начался в Северной столице 1 апреля. Общегородской субботник состоится 24 апреля. В этом году мероприятие будет проводиться без акций из-за COVID-19, сообщили в администрации вице-губернатора Николая Бондаренко.

С потеплением субботники начались во всех регионах России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что sасть мощностей Большого порта Санкт-Петербурга хотят перенести в Лавну. Лавна же, по мнению Дитриха сможет составить конкуренцию другим морским портам, на этом можно будет заработать.

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