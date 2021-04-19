Часть мощностей Большого порта Санкт-Петербурга хотят перенести в Лавну

Часть мощностей Большого порта Санкт-Петербурга хотят перенести в Лавну
Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Часть кораблей Большого порта Петербурга можно перенести в Мурманский порт Лавна, заявил журналистам гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих

Лавна же, по мнению Дитриха сможет составить конкуренцию другим морским портам, на этом можно будет заработать. В будущим это самый короткий путь в Европу. Его можно будет использовать для движения по Северному морскому пути. Глубоководный, незамерзающий, самый северный.

В конце марта в интернете появились документы, в которых говорится, что президент АО «Трансмашхолдинг» хочет перестроить участок Большого порта «Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга хотят ввести единый цвет такси. По мнению эксперта в области транспорта Дмитрия Попова, требование по закреплению определенного цвета за такси превышает федеральную законодательную норму.
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Часть мощностей Большого порта Санкт-Петербурга хотят перенести в Лавну
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