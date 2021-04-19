Власти Петербурга хотят ввести единый цвет такси

Чтобы сменить цвет всего петербургского таксопарка, потребуется около 800 млн рублей. Фото: pixabay

Чтобы сменить цвет всего петербургского таксопарка, потребуется около 800 млн рублей. Фото: pixabay

Петербургский комитет по транспорту вновь предпринимает попытку окрасить все городские автомобили такси в единый цвет.

По мнению эксперта в области транспорта Дмитрия Попова, требование по закреплению определенного цвета за такси превышает федеральную законодательную норму. Поэтому, если собственники обратятся в суд с целью обжаловать идею с единым цветом, то они могут выиграть. Попов отметил, что многие водители используют машину утром как такси, а по вечерам — как личное авто, пишут «Невские новости».

Кроме того, снятие старой пленки с автомобиля будет стоить порядка 10-20 тыс. рублей. При этом полностью оклеить автомобиль в новый выбранный властями цвет будет стоить также как минимум 20 тысяч рублей. Чтобы сменить цвет всего петербургского таксопарка, потребуется около 800 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским льготникам разрешили ездить на социальном такси в баню.