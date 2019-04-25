На Карповке при разборе заброшенной гостиницы «Северная корона» произошел обвал (видео)

«Северную корону» начали возводить по проекту архитектора Марка Рейнберга в 1988 году начали. Фото: Gazeta.SPb

«Северную корону» начали возводить по проекту архитектора Марка Рейнберга в 1988 году начали. Фото: Gazeta.SPb

В результате засыпало спецтехнику, сообщают очевидцы в социальных сетях.

О пострадавших пока не сообщается. Напомним, что в Петроградском районе Петербурга сносят заброшенную пятизвездочную гостиницу «Северная корона» с тридцатилетней историей. Ликвидация здания началась еще в декабре прошлого года.

«На набережной Карповки при разборе заброшенной гостиницы произошел обвал, засыпало спецтехнику. На место прибывают спецслужб», — сообщают в соцсети «ВКонтаке» очевидцы.

Отметим, что «Северную корону» начали возводить по проекту архитектора Марка Рейнберга в 1988 году начали. В эксплуатацию его так и не ввели.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петроградском районе сносят недостроенную гостиницу «Северная корона».

Видео: https://vk.com/spb_today