Решение судьба сквера в Кузнечном переложили на плечи депутатов ЗакСа

Смольный, кажется, дал понять, что не планирует вмешиваться в судьбу сквера в Кузнечном переулке, которому угрожает застройка. Администрация города оставила решение этого вопроса ЗакСу, который, судя по всему, не намерен вносить сквер в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

Такой вывод можно сделать из ответа вице-губернатора по культуре Бориса Пиотровского, адресованного активисту Ярославу Кострову. В нем отмечается, что Смольный подготовил проект, по которому сквер должен был стать зелёной зоной, и направил его в Законодательное Собрание Петербурга.

«Комитетом по контролю за имуществом подготовлен проект закона…,учитывающий результаты инвентаризации ЗНОП 2018 и 2019 годов, в том числе заключение, вынесенное рабочей группы по инвентаризации территории зеленых насаждений общего пользования…о включении земельного участка…в ЗНОП. Проект закона, внесен на рассмотрение ЗакСа. Принятие законов осуществляется ЗакСом в соответствии с уставом Петербурга. », — говорится в официальном ответе.

Если это все, что планирует сделать администрация для защиты сквера, то, можно сказать, его судьба предопределена.

Как писала Gazeta.SPb, во время вторых чтений изменений в закон о ЗНОП большинство депутатов проголосовало за то, чтобы не включать сквер в перечень зеленых насаждений общего пользования. Такое предложение внесла комиссия ЗакСа по городскому хозяйству.

Решение было принято, несмотря на то, что в ходе первых чтений правка о внесении оазиса в Кузнечном в ЗНОП была поддержана.

Активисты долго готовились ко вторым чтениям — рассылали обращения депутатам, напоминая о том, что те в прошлом поддержали жителей, которые выступали против застройки сквера.

К губернатору обращался и депутат Борис Вишневский. Напомним, что Александр Беглов также был солидарен с петербуржцами.

Борьбу за сквер горожане начали после того, как стало известно о планах по его застройке. Там хотели возвести новое здание музея Достоевского.

Пока остается ждать третьих, окончательных чтений в ЗакСе. Активисты утверждают, что не намерены мириться с решением депутатов, принятом в ходе вторых чтений.