Депутаты ЗакСа отказались защищать от застройки сквер в Кузнечном переулке

Сквер в Кузнечном переулке рядом с музеем Достоевского не получит статус зоны зеленых насаждений общего пользования, что могло бы защитить территорию от возможной застройки.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. Соответствующую поправку в закон о ЗНОП утвердило Заксобрание Петербурга.

Автором поправки выступила комиссия по городскому хозяйству ЗакСа. Позже депутат от «Яблока» Борис Вишневский внес другое предложение — оставить за сквером защитный статус. Но его идею не поддержали. За саму поправку проголосовали около 10 человек.

Напомним, что фонд «Петербург Достоевского» хочет построить в сквере новое здание музея писателя. Местные жители и градозащитники уверены: современная постройка нарушит архитектурный облик уголка старого Петербурга и уничтожит одну из немногочисленных зеленых зон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что вице-губернатор Пиотровский не видел оснований для застройки сквера в Кузнечном.