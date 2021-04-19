В Петербурге с 19 апреля начали принимать заявления на оплату детского отдыха

В Петербурге стартовала кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей. Фото: pixabay

В Петербурге стартовала кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей. Фото: pixabay

В Северной столице стартовала кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей. С 19 апреля родители могут подать заявление на оплату полной стоимости путевок для льготников или частичную компенсацию для работающих граждан.

Петербургские МФЦ открыли прием заявлений с 9 часов 30 минут. За первый час поступило более 1400 заявлений от родителей. Из них 1125 оформлено на оплату полной стоимости детских путевок для льготных категорий, еще 295 — на получение частичной компенсации для работающих горожан.

Отмечается, что подать документы по детскому отдыху можно без предварительной записи.

Для получения оплаты полной стоимости на первую летнюю смену, подать документы нужно до 28 мая, на вторую смену — до 21 июня. Документы на частичную компенсацию стоимости путевки на первую смену будут принимать до 8 мая, на вторую смену — до 31 мая.

Заявку на третью и четвертую смены можно будет подать с 11 мая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь.