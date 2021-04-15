В Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь

Он сообщил, что стоимость сертификата фиксированная. Её считают из нормативной стоимости путевки в лагерь, которую устанавливает правительство Северной столицы. В 2021 году она равна 33,5 тыс. рублей.

В прошлые годы стоимость была 17 тыс. рублей, уточнил зампредседателя. При этом летом предыдущего года из-за пандемии лагеря сократили смены до 2 недель и приняли только половину детей. В 2021 году смены сбудут 21 день, а заполняемость лагерей — 75%.

Подать документы на сертификаты на 1 и 1 смены горожане смогут с 19 апреля. Это придется сделать через ЦОО «Молодежный».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 19 апреля начнётся выдача сертификатов в летние лагеря.