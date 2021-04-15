В Петербурге с 19 апреля начнётся выдача сертификатов в летние лагеря

Заявки на 1-ю и 2-ю летние смены будут приниматься с 19 апреля, а на 3-ю и 4-ю — с 11 мая. Фото: pixabay.com

Заявки на 1-ю и 2-ю летние смены будут приниматься с 19 апреля, а на 3-ю и 4-ю — с 11 мая. Фото: pixabay.com

Петербургский вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте» сообщила, что с 19 апреля начнётся выдача сертификатов в детские лагеря на лето.

В этом году семьям из Петербурга будут частично или полностью оплачены почти более 100 тысяч путёвок. Чтобы их получить, нужно обратиться в МФЦ или в районную администрацию. Этим летом будет 5 смены по 21 день каждая. Заявки на 1-ю и 2-ю летние смены будут приниматься с 19 апреля, а на 3-ю и 4-ю — с 11 мая.

По словам Потехиной, в этом году дети получат путёвки не только в лагеря Северной столицы и Ленинградской области, но и на море. Заполняемость на 75% позволит принять много детей.

В Санкт-Петербурге начнут работу и городские дневные лагеря — их будет больше 120.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургский парламент всегда на стороне матерей, которые могут и хотят воспитывать своих детей.