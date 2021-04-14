ЗакСобрание: Петербургский парламент всегда на стороне матерей, которые могут и хотят воспитывать своих детей

Петербургский городской суд восстановил право горожанки Марии Единой на воспитание ее малолетнего сына, при этом отменив ранее принятое решение Петроградского районного суда.

Женщина обратилась в Законодательное Собрание Петербурга с просьбой о помощи. Ее вопрос находится на личном контроле Председателя ЗакСобрания.

Председатель ЗакСобрания Северной столицы Вячеслав Макаров заявил, что мама — это святое и об этом должны помнить органы опеки и органы власти.

Председатель петербургского парламента добавил, что в законе следует как можно четче прописать о том, какие права имеет мать.

И также отметил, что парламент всегда на стороне матерей, которые могут и хотят воспитывать своих детей.

Напомним, что в октябре прошлого года суд решил, что ребенок будет жить с отцом. Это привело маму в отчаяние. Тогда женщина обратилась к Законодательному Собранию Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что шумиха вокруг песни исполнительницы Манижи для «Евровидения» Russian Woman докатилась до петербургского Законодательного Собрания. Председатель ЗакСа посчитал, что композиция способна довести слушателя до «помешательства».