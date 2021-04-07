«Можно испугаться и перейти к помешательству»: спикер ЗакСа Петербурга Макаров оценил песню Манижи для «Евровидения»

Шумиха вокруг песни исполнительницы Манижи для «Евровидения» Russian Woman докатилась до петербургского Законодательного Собрания. Председатель ЗакСа посчитал, что композиция способна довести слушателя до «помешательства».

Песню Вячеслав Макаров оценил в среду, 7 апреля, в ходе брифинга с журналистами в Мариинском дворце.

«Что касается текста песни Манижи, вы сами-то текст читали? Можно испугаться и тихо перейти к буйному или тихому помешательству. Я, например, в этом тексте так ничего и не понял. Больше не хочу возвращаться к этому вопросу, комментировать этот бред», − заявил Вячеслав Макаров.

Отметим, что исполнительница стала представительницей страны для международного музыкального конкурса «Евровидение» в 2021-м году, победив в зрительском голосовании Первого канала.

Выбор певицы многим показался неоднозначным. Сначала волна возмущений прокатилась по социальным сетям. Многие пользователи, как оказалось, до последнего верили, что страну представит петербургская группа Little Big. Ее выступление на конкурсе было отменено из-за пандемии коронавируса.

«Песня от нас вообще ни о чем», «С такой песней финал не светит. Полная лажа, а не песня», «Я думала, что Билан поможет», «Деньги и связи сделали свое дело», — в Сети появилась масса подобных комментариев.

К критике подключились и знаменитости. Среди них, к слову, оказался певец Юрий Лоза. За его комментарий шоумен Стас Барецкий вызвал его на ринг.

Так или иначе, возмущением в социальных сетях дело не закончилось. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запросить у Первого канала информацию о том, как проводилась процедура по выбору песни для конкурса.

В апреле проверку песни начал Следственный комитет. Ведомство получило обращение АНО «Ветеранские вести». Теперь текст песни намерены проверить на наличие признаков возбуждения ненависти. «Ветеранские вести» считают, что композиция и номер к ней оскорбляет достоинство русских женщин.