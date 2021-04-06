Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи

Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи
Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи. Фото: www.instagram.com/manizha/

Следственный комитет начал проверку песни певицы Манижи «Русская женщина». С этой музыкальной компазицией артистка представляет Россию на «Евровидение-2021».

Причиной являлось обращение АНО «Ветеранские вести», сообщает ТАСС. Текстовое произведение проверят на наличие признаков возбуждения ненависти. По результатам представители власти примут решение о возбуждении дела или отказе в нём.

Ранее СКР получил обращение проверить текст музыкального произведения на противоправные высказывания. «Ветеранские вести» назвали номер Манижи в песне оскорбляющим достоинство русских женщин. Председатель СФ Валентина Матвиенко назвала текст песни Манижи «бредом».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Манижа отреагировала на слова хейтеров об ее участии в Евровидении.

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