Кремль отреагировал на слова Дерипаски о бедных россиянах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль доверяет данным Росстата и обращает внимание в первую очередь на них.

На прошлой неделе Росстат сообщил, что доля бедных россиян в прошлом году сократилась до 12,1%, что на 0,2 пункта меньше, чем в 2019-м. В ведомстве отметили, что этот показатель снизился с 18,1 млн до 17,8 млн человек.

Российский миллиардер Олег Дерипаска усомнился в точности этих данных, заявив, что россиян с доходами ниже прожиточного минимума гораздо больше.

Песков подчеркнул, что у Росстата больше выверенной информации. Представитель Кремля также назвал Дерипаску опытным бизнесменом, который хорошо разбирается в экономике и создает большое количество рабочих мест.

При этом Песков назвал борьбу с бедностью одним из главных приоритетов властей.

«Вместе с тем (бедность. — Прим. ред.) увеличилась все-таки не так серьезно, как могло бы быть, и все-таки сработали эти выверенные точечные методы поддержки граждан в это нелегкое время», — заявил он.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Росстат заявил о снижении бедности в России.