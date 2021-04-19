На Суздальском шоссе открылся новый детский сад

В детском саду есть бассейн, кухня, медпомещение, зал для занятий музыкой, спортзал, и различные студии. Фото: pixabay

В детском саду есть бассейн, кухня, медпомещение, зал для занятий музыкой, спортзал, и различные студии. Фото: pixabay

На Суздальском шоссе, 24к4 открылся детский сад на 140 мест. Красную ленту на открытии вместе с первыми воспитанниками учреждения перерезал глава Приморского района Николай Цед, сообщает администрация Приморского района.

Николай Цед сообщил, что садики открываются в Приморском районе каждый год. Ещё планируют открыть 7. Открывшийся садик рассчитан на 8 групп: 2 группы для детей раннего возраста и 6 дошкольных групп.

В детском саду есть бассейн, кухня, медпомещение, зал для занятий музыкой, спортзал, и различные студии. Садик построили в рамках Адресной инвестиционной программы..

Этот детсад – первый из 7 детских садов, которые откроются в этом районе в 2021 году. Общая вместимость будет 1110 мест.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 19 апреля начали принимать заявления на оплату детского отдыха.