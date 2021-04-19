В Петербурге начал работу V Международный форума труда

В Петербурге начал работу V Международный форума труда
Беглов отметил, что в городе на Неве организациям, которые сохраняли рабочие места, была оказана материальная поддержка. Фото: kremlin.ru

Уже в который раз форум становится крупнейшей в России площадкой для обсуждения вопросов развития человеческого капитала, экономики и изменений в трудовой деятельности. С приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Александр Беглов.

Губернатор сообщил, что безработица в Северной столице всегда была низкой. Однако, в прошлом году она поднялась. Пострадали специалисты торговли, отелей, кафе, сферы услуг, люди с маленьким опытом.

Беглов отметил, что в городе на Неве организациям, которые сохраняли рабочие места, была оказана материальная поддержка.

Губернатор сообщил, что не второстепенную роль сыграла Служба занятости населения. Она помогала людям, потерявшим в пандемию COVID-19, найти работу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел смотр полицейского мототранспорта.

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