В Петербурге прошел смотр полицейского мототранспорта

В Петербурге прошел смотр полицейского мототранспорта
ГУ МВД России проверило внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов, а также состояние мототехники. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Сегодня прошёл смотр мобильной мотогруппы УГИБДД ГУ МВД России. Специалисты проверили готовность к выполнению задач по обеспечению безопасности дорожного движения.

ГУ МВД России проверило внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов, а также состояние мототехники.

ГУ МВД России проверило внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов, а также состояние мототехники. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Официальное открытие мотосезона состоится 24 апреля. Мотоциклисты и байкеры уже рассекают на дорогах Петербурга и области. Некоторые уже стали участниками ДТП.

С учетом складывающейся ситуации на дорогах мотогруппу выделяют в участки с наиболее сложной дорожной ситуацией. Привлечение мототехники сокращает время приезда сотрудников ГИБДД на место ДТП.

ГУ МВД России проверило внешний вид, обмундирование и экипировку инспекторов, а также состояние мототехники. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге поощрят полицейских, спасших жизнь девятилетнего мальчика, на которого мать набросилась с ножом. Об этом 19 апреля сообщили в петербургском главке МВД.

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