В Петербурге поощрят полицейских, спасших жизнь девятилетнего мальчика, на которого мать набросилась с ножом

Руководство ГУ МВД России приняло решение поощрить полицейских, спасших жизнь ребенку, которого едва не убила собственная мать.

Об этом 19 апреля сообщили в петербургском главке МВД. Инцидент произошел накануне днем в квартире на Южном шоссе. Соседи услышали крики и сильный шум, после чего вызвали полицию. Уже через семь минут к месту происшествия прибыли старший сержант полиции Пужевский Олег, сержант полиции Бадин Сергей и полицейский-стажер Конхузен Ян.

У дверей квартиры стояла встревоженная 48-летняя женщина. Она сообщила, что внутри находятся ее девятилетний внук и 28-летняя дочь, которая регулярно употребляет наркотики.

Полицейские вошли внутрь и заметили следы крови: мать с ножом в руках склонилась над своим сыном. Женщину быстро обезоружили. Мальчик пострадал, его госпитализировали с резаной раной руки. А мать доставили в полицию, откуда ее передали врачам-психиатрам.

«В настоящее время руководством ГУ МВД России принято решение о поощрении сотрудников, благодаря действиям которых удалось предотвратить трагедию», — заключили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка с ножом бросилась на девятилетнего сына: как дети становятся жертвами нападений родителей.