В Пулково остановили 33 тысячи пачек нелегальных сигарет на 2,3 миллиона

Вся поставка будет уничтожена. Фото: pixabay.com

Вся поставка будет уничтожена. Фото: pixabay.com

Таможенные службы изъяли 33 тыс. пачек сигарет в Петербургском аэропорту Пулково. Партия была отправлена из Казахстана.

Так, на одном из таможенных постов была задержана подозрительная партия «товаров народного потребления». Оказалось, что в грузе весом 650 килограммов находились немаркированные пачки сигарет общей стоимостью 2,3 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, по факту нелегального ввоза товара возбуждено два административных дела.

Вся поставка будет уничтожена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана.