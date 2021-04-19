В Пулково остановили 33 тысячи пачек нелегальных сигарет на 2,3 миллиона

Таможенные службы изъяли 33 тыс. пачек сигарет в Петербургском аэропорту Пулково. Партия была отправлена из Казахстана.
Так, на одном из таможенных постов была задержана подозрительная партия «товаров народного потребления». Оказалось, что в грузе весом 650 килограммов находились немаркированные пачки сигарет общей стоимостью 2,3 млн рублей.
Как сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, по факту нелегального ввоза товара возбуждено два административных дела.
Вся поставка будет уничтожена.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали 40 килограммов астраханской рыбы и икры для ресторана.