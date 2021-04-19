Стала известна дата проведения «Бессмертного полка» в 2021 году

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Акция "Бессмертный полк" ежегодно проводится вот уже несколько лет. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая без шествия. Такое заявление сделала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Об этом стало известно сегодня, 19 апреля. Организаторы намерены провести народное шествие в привычном форме 24 июня в случае улучшения эпидемиологической обстановки с коронавирусом и смягчения требований Роспотребнадзора.

Как сообщил ТАСС, Ццнаева рассказала, каждый регион получит свой поток вещания. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году шествие также не состоялось из-за карантинных ограничений и прошло виртуально. Президент России поддержал такое решение.