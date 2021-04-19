«Вульгарно»: Волочкова оседлала лошадь своим фирменным трюком

&#171;Вульгарно&#187;: Волочкова оседлала лошадь своим фирменным трюком
Волочкова рассказала о катании на лошади. Фото: скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова поразила подписчиков выполнением головокружительного трюка в седле.

Серию новых снимков она опубликовала в своем Instagram. На фото запечатлено, как 45-летняя танцовщица катается на лошади и демонстрирует прямо в седле свой излюбленный шпагат. По словам Волочковой, рост коня составляет 196 сантиметров, однако вскарабкаться на животное ей не составило труда.

В комментариях к посту многие подписчики призвали Волочкову быть более скромной.

«Отвратительно и вульгарно», — написал пользователь

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что совсем недавно Волочкова рассказывала, что оказалась в больнице. Причиной стало физическое и моральное истощение и стресс.

анастасия волочкова инстаграм шпагат


 

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