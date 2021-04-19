На Седова вспыхнула квартира

В понедельник, 19 апреля в Невском районе произошел пожар. В одном из домов загорелась квартира.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:22 мск. Загорелась квартира в доме 160 по улице Седова, сообщили в ГУ МЧС по городу. Площадь возгорания уточняется.

В ликвидации пожара участвуют 16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.