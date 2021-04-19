На улице Сикейроса снесли незаконный торговый павильон

В понедельник, 19 апреля, в Выборгском районе, на улице Сикейроса начали сносить незаконно размещенный двухэтажный торговый павильон площадью 1937 кв. метров.

С Смольном сообщили, что проверка павильона по указанному адресу была проведена еще в 2018 году: договор с арендатором расторгли к тому моменту, значит участок был занят незаконно. Кроме того, высота и площадь объекта превышали норму, сообщили в администрации Петербурга.

Суд привлек владельца павильона к административной ответственности и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей. Также предпринимателя обяжут возместить средства, затраченные на работы по сносу павильона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили земельный участок от незаконно размещенного павильона. На земельном участке площадью 840 квадратных метров на улице Рихарда Зорге был самовольно размещен павильон с кафе и продуктовыми магазинами.