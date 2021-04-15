Смольный снес незаконный торговый павильон на улице Рихарда Зорге

Смольный снес незаконный торговый павильон на улице Рихарда Зорге
На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ

В Красносельском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили земельный участок от незаконно размещенного павильона.

На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ
На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на земельном участке площадью 840 квадратных метров на улице Рихарда Зорге был самовольно размещен павильон с кафе и продуктовыми магазинами.

На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ
На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ

Договор с арендатором на землю был расторгнут еще прошлой осенью, но участок так и не был освобожден. Юридическому лицу назначили штраф в 70 тысяч рублей. Также компанию обяжут возместить средства, затраченные на работы по сносу павильона.

На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ
На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ
На улице Рихарда Зорге демонтировали незаконный павильон. Фото: ККИ

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снесли незаконно размещенные торговые павильоны общей площадью 450 квадратных метра. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город предлагает брать в аренду земельные участки, но при этом обязан жестко контролировать их эксплуатацию.

демонтаж незаконных павильонов ККИ новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков недоволен спросом на вакцинацию от коронавируса в России
Фильм «Мортал Комбат» возглавил российский прокат в выходные
Петербуржцев начнут вакцинировать на дому со следующей недели
Смольный снес незаконный торговый павильон на улице Рихарда Зорге
В Петербурге проходят учения по подготовке к пожароопасному сезону
В ФРГ отвергли отказ от «Северного потока — 2» для давления на Россию
«КопиВак» привезут в Петербург в мае
В Смольном назвали сумму компенсации за путевку в летний лагерь