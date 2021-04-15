Смольный снес незаконный торговый павильон на улице Рихарда Зорге

В Красносельском районе сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили земельный участок от незаконно размещенного павильона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на земельном участке площадью 840 квадратных метров на улице Рихарда Зорге был самовольно размещен павильон с кафе и продуктовыми магазинами.

Договор с арендатором на землю был расторгнут еще прошлой осенью, но участок так и не был освобожден. Юридическому лицу назначили штраф в 70 тысяч рублей. Также компанию обяжут возместить средства, затраченные на работы по сносу павильона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге снесли незаконно размещенные торговые павильоны общей площадью 450 квадратных метра. Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город предлагает брать в аренду земельные участки, но при этом обязан жестко контролировать их эксплуатацию.