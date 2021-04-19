В квартирном пожаре на Седова пострадал один человек

В квартирном пожаре на Седова пострадал один человек
Причины пожара устанавливаются. Фото: Pixabay

При пожаре в квартире на улице Седова в Невском районе пострадал мужчина.

Возгорание произошло в квартире на улице Седова, 160. Площадь пожара составила 18 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:22 мск. В ликвидации пожара участвовали16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.

невский район пожар улица седова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Число пострадавших при взрыве газа в Нижегородской области достигло семи человек
В Петербурге привились от COVID-19 почти полмиллиона человек
В квартирном пожаре на Седова пострадал один человек
Вице-губернатор Бондаренко Николай подал документы на праймериз «Единой России»
Смольный через суд потребовал восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»
На улице Сикейроса снесли незаконный торговый павильон
Союз кинематографистов Петербурга подал иск к Алексею Герману — младшему
Спикер ЗакСа Петербурга провел урок в парламентаризма в гимназии