В квартирном пожаре на Седова пострадал один человек

При пожаре в квартире на улице Седова в Невском районе пострадал мужчина.

Возгорание произошло в квартире на улице Седова, 160. Площадь пожара составила 18 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 20:22 мск. В ликвидации пожара участвовали16 человек личного состава МЧС и четыре единицы спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня утром, 19 апреля, в Василеостровском районе произошел квартирный пожар. На месте работали 12 спасателей.