Зимний дворец вошел в тройку самый популярных замков среди туристов со всего мира

Зимний дворец Северной столицы находится в тройке наиболее популярных у туристов дворцов и замков во всем мире. Об этом пишет «Интерфакс».

На вершине рейтинга оказались Букингемский дворец, Нойшвайштан и Зимний дворец в Петербурге. Это самые популярные у путешественников дворцы и замки.

Известно, что для создания рейтинга были взяты несколько характеристик.

Во-первых, это средний рейтинг на TripAdvisor.

Во-вторых, анализ запросов в Сети, который проводился ежемесячно.

В-третьих, пометки в Instagram.

И, в-четвертых, закладки в Pinterest , с помощью которых пользователи сохраняют в приложении понравившиеся идеи.

В ходе исследования стало ясно, что Букингемский дворец взял 80 баллов из 100, Нойшвайнштайну досталось 78, а

Зимний дворец набрал 69 баллов.

При этом, у Зимнего дворца один из самых высоких рейтингов в Tripadvisor.

Также Gazeta.spb.ru писала, что Шуваловский дворец в Парголово хотят отдать за 366 млн рублей под туристический бизнес.