Почти полмиллиона цветов украсят город в преддверии ПМЭФ и ЕВРО-2020

В этом году нужно постараться особенно, так как в этом году город ждёт много иностранных гостей. Фото: pixabay

В этом году нужно постараться особенно, так как в этом году город ждёт много иностранных гостей. Фото: pixabay

В рамках подготовки к Евро-2020 и ПМЭФ на улицах города высадят 436 тысяч цветов, 132 дерева и более 5 тысяч кустарников. Отремонтируют 1900 кв. м дорожек и почти 15500 кв. м газонов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщил, что цветы в Северной столице делают атмосферу праздника. В этом году нужно постараться особенно, так как в этом году город ждёт много иностранных гостей

Красивые растения посадят вдоль основных дорог и набережных Северной столицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург может получить дополнительные матчи Евро-2020. Власти Бильбао, Дублина и Мюнхена пока не сообщили, готовы ли пустить зрителей на трибуны. Из-за этого города могут лишиться статуса городов-хозяев турнира, и им нужно искать замену. Альтернативой может стать Петербург, но рассматриваются и другие варианты в континентальной Европе.