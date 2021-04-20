Почему Союз кинематографистов Петербурга ополчился против Алексея Германа-младшего

Союз кинематографистов решил судиться с Алексеем Германом-младшим. Объединение требует извинений за пост трехмесячной давности о Доме творчества «Репино».

Ранее стало известно о том, что режиссер Алексей Герман-младший получил судебный иск. Союз кинематографистов потребовал от него извинений и 24 тысяч рублей в качестве оплаты судебных издержек. Причина – пост о состоянии Дома (дачи) творчества в Репино, который пришел в запустение.

«Я полагаю, что жители Петербурга, пресса и кинематографисты все страны имеют право знать почему с каждым годом ситуация ухудшается, почему за долгие годы руководство Союза вместо адекватного и разумного антикризисного плана по спасению Дома творчества «Репино» бубнит противоречивые лозунги», — так иск прокомментировал сам режиссер.

Алексей Герман-младший отмечает: еще около восьми лет назад Дом творчества «Репино» принимал гостей. Он не понимает, что произошло за последние годы и почему здание закрыли. Он также адресовал Союзу вопрос, почему Дом не привели в порядок за время пандемии и почему налоги на здание не оплачены даже частично.

Во вторник, 20 апреля, режиссер решил дать еще один комментарий, опубликовав фото Дома творчества, сделанные в 2012-м году.

«Там даже отремонтировали часть площадей. Дом мог принимать гостей, ветеранов кино, мог жить. Еще раз!!! Это фотографии того времени. Вскоре дом закрыли (зачем?), а потом были уголовные дела, но виновных не нашли», — написал режиссер.

Отметим, что петербургское отделение Союза кинематографистов с 2008-го года возглавлял Дмитрий Месхиев. В 2014-м году его сменил Сергей Снежкин, который и заказал оценку баланса объединения. Результаты аудиторской проверки отправили в правоохранительные органы. После изучения документации по деятельности Дома в Репино возбудила три уголовных дела – о мошенничестве, присвоении или растрате и легализации денег, полученных преступным путем.

«Хищения обнаружили, а виновных нет. Удивительно, но так бывает… Прошло время. Все стало хуже. Долги выросли, мебель сожгли, налоги не платят и т.д.», — заключил режиссер.

Напомним, что еще в январе этого года режиссер раскритиковал руководство петербургского отделения Союза кинематографистов России. В своем посте в Facebook Герман-младший рассказал, что, по его мнению, в последние годы оно пытается подвести под банкротство Дом творчества «Репино» в Курортном районе. Здание же, добавлял режиссер, можно было бы спасти, если бы привлекли инвестора.

Отметим, что дача кинематографистов сейчас заброшена и находится в бессрочной аренде у ДТК «Репино».