Велосипедист весь в черном попал под колеса машины в Калининском районе

Велосипедист весь в черном попал под колеса машины в Калининском районе
В Петербурге сбили велосипедиста. Фото: unsplash.com

В Петербурге в Калининском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста. Об этом сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В Калининском районе города на Кушелевской дороге сбили мужчину на велосипеде. Отмечается, что пострадавший не воспользовался светоотражающимися элементами.

Днем ранее стало известно, что вечером машина сбила велосипедиста.

Примерно в половину одиннадцатого случилось ДТП, на Кушелевской дороге водитель «Chevrolet Aveo» сбил мужчину на велосипеде.

Сообщается, что водитель «Chevrolet Aveo» выезжал с прилегающей территории заправки на дорогу и не увидел как мимо по тротуару двигался мужчина на велосипеде. Все осложняло то, что на улице было темное время суток, мужчина был в темной одежде, а также без светоотражающих элементов.

По некоторым данным, на место ДТП приехала карета скорой помощи. Медицинские работники привезли пострадавшего в больницу, он был в состоянии средней тяжести.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Красносельском районе двухлетний ребенок упал с велосипеда сломал себе лобную кость.

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Велосипедист весь в черном попал под колеса машины в Калининском районе
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