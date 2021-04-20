Беглов и Дрозденко согласовали схему обращения с отходами. Что дальше?

Губернатор Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали дорожную карту, которая позволит создать совместную систему по обращению с отходами. Реализовывать ее предстоит до 2023-го года.

Об этом во вторник, 20 апреля, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Как писала Gazeta.SPb, в конце прошлого года стало известно о создании единого оператора по утилизации отходов. Таким оператором стало АО «Невский экологический оператор». Регионы получили в компании по 26%, еще по 24% — «Интер РАО» и ВТБ.

Именно этому оператору теперь, после согласования дорожной карты, предстоит разработать единую концепцию по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области. Она должна предполагать создание производства по переработке мусора. Ожидается, что концепция не будет включать складирование и сжигание отходов.

Отметим, что в большинстве регионов России еще в 2019-м году стартовала мусорная реформа. Десятки компаний стали региональными операторами по обращению с отходами. Госдума приняла закон, позволив Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить изменения на три года. Пока в Петербурге действует мораторий, а в Ленобласти, куда свозят городские отходы, работает оператор.

Ленобласть уже не раз пыталась поторопить Петербург в мусорной реформе. То, что в Северной столице реформа «буксует» признавали и в Счетной палате. Отмечалось, что ее проведение затрудняло отсутствие мусорных полигонов. УФАС при этом обвинило городские власти в попытке монополизации рынка при создании схемы обращения с отходами (оператором для северной и южной части Петербурга должен был стать завод МБПО 2).

Предложения о создании единого оператора губернатором Ленобласти Александром Дрозденко озвучивались даже в разговоре с президентом Владимиром Путиным. К соглашению в результате регионы пришли только в октябре прошлого года.