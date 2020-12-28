Петербург «дотащили» до мусорной реформы: Северная столица и Ленобласть создают единого оператора

В Петербурге и Ленобласти будет единый оператор по обращению с отходами. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге и Ленобласти будет единый оператор по обращению с отходами. Фото: gov.spb.ru

Петербург и Ленобласть подошли ближе к созданию единого мусорного оператора. Счетная палата уже констатировала, что Северная столица не справляется с реализацией мусорной реформы. Теперь, как ожидается, город получит часть пакета акций, который распределят в том числе между ПАО «Интер РАО» и банком ВТБ.

О создании единого оператора по утилизации отходов сообщила администрация Ленинградской области. Появится отдельное акционерное общество, в создании которого примут участие правительства двух регионов, ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг».

Уже известно, что АО получит название «Невский экологический оператор». 26% его акций будут находиться в распоряжении Ленобласти. Остальной пакет акций будет распределен между Санкт-Петербургом, ПАО «Интер РАО» и банком ВТБ.

«Ленобласть последовательно движется к переработке мусора и установлению цивилизованных и ответственных отношений с Санкт-Петербургом», — так в областной администрации прокомментировали создание единого оператора.

Отметим, что в большинстве российских регионов мусорная реформа стартовала еще в прошлом году. В стране выбрали около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами по обращению с отходами.

Петербургу, Севастополю и Москве дали еще три года на то, чтобы запустить реформу. При этом даже в Счетной палате признавали: реформа в Северной столице «буксует». Ее затрудняло отсутствие мусорных полигонов, позднее утверждение территориальной схемы обращения с отходами, а также попытка монополизация рынка (оператором для северной и южной части Петербурга должен был стать завод МБПО 2).

Тогда губернатор Александр Дрозденко предложил создать единого оператора. Идею он высказал в разговоре с президентом Владимиром Путиным, на что тот отметил необходимость совместной работы.

О затянувшейся мусорной реформе президента России Владимира Путина спрашивали и входе ежегодной пресс-конференции 17 декабря.

«Деньги на реформу выделены, и они никуда не денутся», — сказал президент в ответ на замечание о том, что мусорная реформа затягивается. Глава государства также назвал и главные задачи реформы – создание замкнутого цикла производства, при котором отходы не будут идти на полигоны, а также упорядочивание сортировки отходов.