Путин рассказал о задачах мусорной реформы

Владимир Путин назвал несколько задач, которые стране необходимо решить для реализации мусорной реформы.

Об этом президент рассказал, отвечая на один из вопросов на ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

По словам президента, перед страной стоят несколько задач. Во-первых, необходимо создать замкнутый цикл производства, при котором отходы будут идти на производство, а не полигоны. Во-вторых необходимо упорядочить сортировку отходов и добиться расширенной ответственности между производителями продукта и упаковщиками.

«Деньги на реформу выделены и они никуда не денутся», — заключил президент.

В этом году ежегодная пресс-конференция проходит в новом формате. Из-за пандемии коронавируса президенту пришлось выйти на связь из Ново-Огарево. Журналисты задают вопросы также по видеосвязи.