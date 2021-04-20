В Ленобласти ввели новые правила обращения с открытым огнем

Местным жителям стоит ознакомиться с новыми правилами, чтобы не пришлось платить штрафы.

В Ленинградской области ввели новые правила обращения с открытым огнем и пала травмы. Те, кто не будут их соблюдать, могут стать даже фигурантами уголовных дел. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Известно, что те, кто хотят сжечь мусор или прошлогоднюю траву, должны вырыть яму диаметром до метра и глубиной не менее 30 сантиметров. Она должна находится не менее 50 метров от ближайшей постройки.

Огонь нельзя разводить ближе, чем в ста метрах от хвойных деревьев, в 30 метрах – от лиственного. Костер для шашлыков можно разводить в мангале и в пяти метрах до ближайшей постройки. При этом несанкционированный пал травы запрещен.

Те, кто не будут соблюдать правила, будут вынуждены заплатить штрафы в размере до трех тысяч рублей. Также можно стать фигурантом уголовного дела – если костер привел к пожару, в котором пострадали люди, имущество или окружающая среда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вдоль Приморского шоссе тушат камыш и траву на поле.