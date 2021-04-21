В Колпинском районе неизвестные оставили на мужчине рваные раны

В Петербурге в Колпинском районе сообщили, что поступил 36-летний мужчина в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Gazeta.spb.ru.

В Колпинском районе 18 апреля вечером сообщили, что на проспекте Ленина пришлось госпитализировать мужчину.

Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны на затылочной и лобной области. 36-летнего мужчину, официально нигде неработающего, доставили в тяжелом состоянии.

По его словам, все произошло вечером 18 апреля в Колпино у дома 53 на проспекте Ленина. К нему подошли неизвестные и избили его.

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