В Петербурге задержали подозреваемого в распространении интимных фото в отношении детей

В Ленинградской области в Гатчине задержали мужчину, которого подозревают в том, что он два года назад по переписке совершал развратные действия в отношении несовершеннолетних.

Напомним, что было возбуждено уголовное дело. По информации следствия, мужчина 13 апреля 2019 года совершил развратные действия по переписке в социальной сети «ВКонтакте». Он отправлял аморальные сообщения и интимные фотографии, предлагал 9-ми и 7-милетним потерпевшим выслать ему свои обнаженные фото.

Так, накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Металлистов опергруппой был задержан 27-летний мужчина, уроженец Пензы.

Он дал признательные показания. А в его телефоне полиция обнаружила переписку с потерпевшей, а также интересующие следствие фото и видео.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области задержали подозреваемую в изготовлении порнографических материалов с несовершеннолетним.