Бывший уголовник задержан за интимную переписку со школьницей в соцсети «ВКонтакте»

В Красносельском районе оперативники задержали мужчину, который совращал 14-летнюю девочку в социальных сетях.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне Следком передал полиции информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении школьницы. Было установлено, что 30-летний безработный мужчина писал девочке непристойности через соцсеть «ВКонтакте». Это происходило еще в мае 2020-го.

Было возбуждено уголовное дело. Вечером 20 апреля злоумышленник был задержан у дома на Ленинском проспекте. Также выяснилось, что задержанный ранее был неоднократно осужден за кражу, разбой и развратные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемого в распространении интимных фото в отношении детей. Он дал признательные показания.