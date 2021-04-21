Полиция Петербурга начала проверку после ДТП с участием ребенка

Полиция Петербурга начала проверку после ДТП с участием ребенка
Началась проверка после того, как сбили 14-летнюю девочку. Фото: pixabay.com

В Петербурге полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала школьница. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге в Красносельском районе случилась авария с участием несовершеннолетней.

Так, утром на Гатчинском шоссе в месте, где не работает светофор на 14-летнюю девочку наехал автомобиль. Сообщается, что данная зона была нерегулируемой для пешеходного перехода.

Автомобиль «Форд Фокус» наехал на девочку 2006 года рождения. Пострадавшую с травмами средней степени тяжести доставили в медицинское учреждение. А по факту данного ДТП начали проверку.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что на Каменноостровском проспекте в Петербурге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Машины выстроились в «паровозик».

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