«Паровозик» из четырех авто собрался на Каменноостровском проспекте

&#171;Паровозик&#187; из четырех авто собрался на Каменноостровском проспекте
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На Каменноостровском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины выстроили в «паровозик».

Дорожный инцидент случился во вторник, 20 апреля, у дома №55. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что участниками аварии стали четыре автомобиля. Последним оказался автомобиль службы такси. Сильнее всего пострадали капоты транспортных средств.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на кольцевой дороге в Петербурге перевернулся легковой автомобиль.

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