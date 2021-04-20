На Каменноостровском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины выстроили в «паровозик».
Дорожный инцидент случился во вторник, 20 апреля, у дома №55. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что участниками аварии стали четыре автомобиля. Последним оказался автомобиль службы такси. Сильнее всего пострадали капоты транспортных средств.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на кольцевой дороге в Петербурге перевернулся легковой автомобиль.