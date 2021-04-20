«Брюшко греет»: на КАД перевернулся автомобиль

&#171;Брюшко греет&#187;: на КАД перевернулся автомобиль
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На кольцевой дороге в Петербурге перевернулся легковой автомобиль.

Дорожный инцидент случился во вторник, 20 апреля, на 4-м километре КАД. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Брюшко греет», — написал пользователь.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР«Северо-Запад», у легковушки лопнуло колесо, в результате чего она перевернулась на крышу. Из-за дорожного происшествия частично оказались заняты первая полоса и полоса безопасности.

Обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской улице тягач с цистерной улетел в кювет.

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«Брюшко греет»: на КАД перевернулся автомобиль