На Софийской улице тягач с цистерной улетел в кювет

На Софийской улице тягач с цистерной улетел в кювет
Тягач вылетел в кювет. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На юге Петербурга произошла авария с участием большегруза. Тягач с цистерной оказался в кювете.

Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось утром 20 апреля на Софийской улице. Водитель тягача, по всей видимости, потерял управление, в результате чего большегруз вылетел с проезжей части и оказался в кювете. Со слов пользователей, тягач уже начали доставать.

На месте работают сотрудники дорожной полиции. О пострадавших не сообщается.

Тем временем петербуржцы пишут в комментариях, что рядом с местом ДТП уже собралась пробка из-за «зевак», которые хотят сфотографировать тягач.

«Все тормозят, телефоны достают, пробка до самого Колпино, а два ряда свободные», — возмущается пользователь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пушкинском районе угнали грузовик стоимостью почти 9 млн рублей.

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