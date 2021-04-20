На Софийской улице тягач с цистерной улетел в кювет

На юге Петербурга произошла авария с участием большегруза. Тягач с цистерной оказался в кювете.
Об этом очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось утром 20 апреля на Софийской улице. Водитель тягача, по всей видимости, потерял управление, в результате чего большегруз вылетел с проезжей части и оказался в кювете. Со слов пользователей, тягач уже начали доставать.
На месте работают сотрудники дорожной полиции. О пострадавших не сообщается.
Тем временем петербуржцы пишут в комментариях, что рядом с местом ДТП уже собралась пробка из-за «зевак», которые хотят сфотографировать тягач.
«Все тормозят, телефоны достают, пробка до самого Колпино, а два ряда свободные», — возмущается пользователь.
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