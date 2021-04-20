В Пушкинском районе угнали грузовик стоимостью почти 9 млн рублей

В Пушкинском районе Петербурга накануне днем стало известно о пропаже грузового автомобиля. Об этом сообщает Gazeta.spb.ru.

В Пушкинском районе города 35-летний мужчина заявил, что у него пропал грузовик модели «Даф Фат». Молодой человек житель Мурманска. Он рассказал, что с 17 по 19 апреля на Московском шоссе у него украли грузовик.

Неизвестный похитил большую желтую машину и скрылся. Известно, что сумма ущерба составила 8 млн 700 тыс. рублей.

Также сообщается, что машину застраховали, однако спутниковой сигнализацией автомобиль не оборудован. После этого информацию передали в эфир и ориентированы наружные наряды.

Сотрудниками полиции были изъят один комплекта ключей и свидетельство о регистрации авто.

Стоит заметить, что есть видеонаблюдение, установка камер была у прилежащего кафе. Уже сегодня его внимательно изучат. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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