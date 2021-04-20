Ревнивый мужчина забил до смерти нового мужа бывшей возлюбленной на проспекте Науки

В Калининском районе полиция выясняет обстоятельства гибели 38-летнего мужчины, труп которого нашли в квартире на проспекте Науки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в понедельник вечером в полицию позвонила 39-летняя петербурженка с проспекта Науки, 59. Она сообщила, что в ее квартире бывший сожитель избил ее 38-летнего мужа.

Прибывшие на место полицейские нашли уже труп избитого. Сразу же были задержаны три человека: заявительница, 36-летний бывший сожитель и 20-летняя девушка.

Всех доставили в отдел, где были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Выяснилось, что между мужчинами произошла ссора. Бывший сожитель при этом был в агрессивном состоянии и пьян. Он повалил потерпевшего и, держа в руках нож, стал наносить тычковые и маховые движения по телу.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров.