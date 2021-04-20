Проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего разбой в помещении букмекерской компании «Фон Бет» после проигрыша.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, под утро 19 апреля оператор-кассир букмекерской конторы, расположенной на Караваевской улице, 23, сообщила о разбое.
Прибывшие за шесть минут полицейские успели предотвратить трагедию. Когда они зашли в помещение, мужчина под угрозой ножа требовал у кассира вернуть 60 тысяч рублей, которые он поставил и проиграл. Довести действия до конца не удалось.
На месте происшествия изъяли нож, отпечатки пальцев и записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, против него открыли уголовное дело о разбое.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику.