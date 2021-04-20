Проигравший ставку мужчина под угрозой ножа пытался отобрать свои 60 тысяч рублей у букмекеров

Помещение букмекерской компании, где произошел разбой, находится на Караваевской улице, 23. Фото: google.mapa

Помещение букмекерской компании, где произошел разбой, находится на Караваевской улице, 23. Фото: google.mapa

Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего разбой в помещении букмекерской компании «Фон Бет» после проигрыша.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, под утро 19 апреля оператор-кассир букмекерской конторы, расположенной на Караваевской улице, 23, сообщила о разбое.

Прибывшие за шесть минут полицейские успели предотвратить трагедию. Когда они зашли в помещение, мужчина под угрозой ножа требовал у кассира вернуть 60 тысяч рублей, которые он поставил и проиграл. Довести действия до конца не удалось.

На месте происшествия изъяли нож, отпечатки пальцев и записи с камер видеонаблюдения. Мужчину задержали, против него открыли уголовное дело о разбое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику.