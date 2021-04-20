Жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику

Жительницу Петергофа доставили в отдел за ножевое ранение собутыльнику
Все произошло в квартире на улице Володи Дубинина, 2. Фото: google.maps

В Петродворцовом районе полиция доставила в отдел женщину, подозреваемая в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, утром 19 апреля в полицию сообщили о ножевом ранении в квартире на улице Володи Дубинина, 2. На месте была задержана 41-летняя хозяйка квартиры.

Стражи порядка выяснили, что между женщиной и 43-летним потерпевшим произошла ссора во время совместного распития алкоголя. В ходе конфликта женщина схватилась за нож и ударила знакомого в живот. Мужчину доставили в больницу с ранением передней брюшной стенки и печени.

На месте происшествия изъяли отпечатки пальцев, тряпку со следами крови и нож.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На женщину составили административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, замахнувшийся кулаком на полицейскую, получил 1,5 года колонии.

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