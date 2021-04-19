Петербуржец, замахнувшийся кулаком на полицейскую, получил 1,5 года колонии

Петербуржец, замахнувшийся кулаком на полицейскую, получил 1,5 года колонии
Приговор вынес Кировский районный суд. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге суд отправил в колонию мужчину, признанного виновным в применении насилия и оскорблении представителя власти.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Все произошло 20 октября у дома на площади Стачек. Подвыпивший петербуржец, которого полиция хотела отвезти в отдел за мелкое хулиганство, нецензурно выразился в отношении одной из полицейских, унизил ее честь и достоинство. Далее он начал угрожать ей насилием и замахнулся правым кулаком.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности. Он полностью признал свою вину, раскаялся и принес извинения потерпевшей.

Суд приговорил его к лишению свободы на 1,5 года. По совокупности с приговором Октябрьского районного суда от 14 июня 2019 года – 2,5 года в колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге поощрят полицейских, спасших жизнь девятилетнего мальчика, на которого мать набросилась с ножом.

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