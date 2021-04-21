Будущие студенты вузов Петербурга смогут подать заявление на поступление онлайн

Будущие студенты вузов Петербурга смогут подать заявление на поступление онлайн
Приемная компания в вузы в этом году стартует не позднее 20 июня. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В этом году в Петербурге изменятся правила приемной кампании в вузы. Среди новшеств — возможность подать документы в электронной форме.

Как сообщили в городском комитете по науке и высшей школе, возможность подать документы онлайн была и раньше: в 2020-м онлайн-прием ввели из-за пандемии, а до этого проводился только по желанию вуза. Теперь это правило станет общим, что упростит жизнь абитуриентам, особенно из отдаленных регионов. Подать документы можно будет через госуслуги и специальные сервисы на сайтах вузов.

Приемная компания в этом году стартует не позднее 20 июня. На бакалавриат и специалитет в вузах Петербурга в 2021-м предусмотрено более 28,6 тыс. бюджетных мест. Абитуриенты все еще могут подать документы сразу в пять вузов.

С этого года вузы смогут устанавливать несколько вступительных испытаний на выбор. Раньше школьники поступали с результатами ЕГЭ по русскому языку, профильному предмету и третьему предмету, который назначал вуз. Теперь третьим предметом может стать физика или информатика, химия или биология, история или обществознание.

Также теперь конкурсные списки будут обновляться не менее пяти раз в день, вместо одного, как это было ранее.

Выпускники колледжей и желающие получить вторую «вышку» теперь смогут поступать без ЕГЭ. Вступительные испытания для таких абитуриентов вуз будет определять сам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что несправедливая двойка, видеонаблюдение, возврат денег за обучение: с чем студенты Петербурга идут в суд.

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