Несправедливая двойка, видеонаблюдение, возврат денег за обучение: с чем студенты Петербурга идут в суд

Московский районный суд поставил точку в разбирательстве по иску Дмитрия и Антонины Кузьминых к петербургскому Государственному университету аэрокосмического приборостроения.

Истцы предъявили претензии к образовательному учреждению из-за предоставления услуг ненадлежащего качества, за что хотели получить денежную компенсацию. Согласно материалам дела, молодой человек взял у своей матери в долг, чтобы оплатить учебу. Однако в 2018 году студента отчислили. В справке об обучении указали, что петербуржец прошел три практики, учебную и две производственных, научно-исследовательский семинар и предметы «История политических и правовых учений» и «Сравнительное правоведение». Заявитель уверен, что таких предметов в его расписании не было, практику он не проходил, а сведения, указанные в справке, сфальсифицированы.

Кроме того, бывший студент недоволен тем, что не предоставили доступ к системе «Антиплагиат Вуз» и не вернули при отчислении магистерскую диссертацию, сданную в декабре 2017 года. В связи с вышеперечисленными факторами заявитель просил суд взыскать с университета 100 100 рублей за неоказанные услуги, обязать учреждение вернуть диск с магистерской работой и выплатить еще 100 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Представитель образовательной организации, в свою очередь, объяснил, что при сдаче государственного экзамена он получил неудовлетворительную оценку, которую письменно не обжаловал. Подобные результаты, заявил ответчик, не свидетельствуют о низком качестве образования и плохой работе преподавателей. Суд с аргументами ответчика согласился и отказал экс-студенту в удовлетворении исковых требований.

Это не первый случай, когда студенты высказывают свои претензии к образовательным учреждениям в формате судебной тяжбы. Недавно учащийся петербургского Политеха попытался через суд признать незаконным видеоосмотр комнат студентов перед дистанционной сдачей экзамена. Соответствующий приказ, разрешающий преподавателю потребовать осмотреть помещение, вуз опубликовал незадолго до проведения испытаний, чтобы минимизировать риск списывания.

Истец заявлял, что подобная мера нарушает законодательство РФ о принципах неприкосновенности жилища и частной жизни. Представитель университета, в свою очередь, отметила, что видеоосмотр комнат — мера, принятая в соответствии с рекомендациями Минобрнауки, действующими в условиях пандемии и самоизоляции.

Калининский районный суд встал на сторону вуза, но студент отправился в следующую инстанцию — Городской суд. К счастью или сожалению, и в этом случае ведомство не нашло нарушений в действиях образовательного учреждения.

Есть, однако, и другие примеры. Так, бывшая студентка университета Профсоюзов отсудила у вуза более 280 тысяч рублей за нежелание институции возвращать аванс за обучение. Девушка сначала внесла крупную сумму, а после решила отчислиться, но возвращать плату ей не собирались. В итоге Фрунзенский районный суд взыскал с вуза, помимо 129 тысяч рублей аванса, еще 60 тысяч рублей неустойки, 2 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и назначил штраф в размере 95,5 тысяч рублей.