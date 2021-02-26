Экс-студентке Университета профсоюзов удалось отсудить у вуза 286,5 тысяч рублей

В результате университету пришлось заплатить вдвое больше, чем если бы студентке сразу вернули аванс. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В результате университету пришлось заплатить вдвое больше, чем если бы студентке сразу вернули аванс. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга обязал Государственный университет профсоюзов выплатить бывшей студентке почти 300 тысяч рублей.

По информации объединений пресс-службы судов Северной столицы, в 2019 году девушка заключила договор с учреждением о получении высшего образования на платной основе. Оплатив первый год обучения, она внесла аванс за второй курс в размере 129 тысяч рублей. Позже студентка решила отчислиться и попросила университет вернуть аванс, однако в вузе с этим не согласились, и девушке пришлось подать в суд.

Представитель университета отметил, что, оплачивая обучение заранее, экс-студентка подтвердила намерение остаться в вузе, поэтому деньги были освоены в ходе организации учебного процесса — на ремонт и содержание здания, выплату зарплаты педагогам, закупку оборудования, учебников и прочие нужды.

Суд, между тем, счел претензии истца обоснованными и встал на сторону девушки. Вуз обязали вернуть пострадавшей 129 тысяч рублей аванса, 60 тысяч рублей неустойки, 2 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также оплатить штраф в размере 95,5 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга определил меры пресечения фигурантам уголовного дела о крупном хищении средств при ремонте Центра имени Гранова.