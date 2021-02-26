Суд избрал меры пресечения фигурантам дела о хищении более 158 млн в Центре имени Гранова

Куйбышевский районный суд Петербурга избрал меры пресечения Владимиру Кожикину, Андрею Клекоцкому, Олегу Исмагамбетову и Михаилу Масейкову по уголовному делу о причинении материального ущерба ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» (РНЦРХТ) в поселке Песочный.

По данным следствия, в 2014 году учреждение заключило с ЗАО «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» контракты на реконструкцию трех корпусов и отделения радиофармпрепаратов. Первый замдиректора Центра Клекоцкий и замдиректора по капстроительству Кожикин совместно с сотрудниками ООО «Омега строй» Исмагамбетовым и Масейковым знали о невыполненных подрядчиком работах, но все равно их приняли.

На счет «ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» РНЦРХТ перечислил более 229 млн рублей. Из них 156 млн — за фактически невыполненные работы.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, сумма ущерба составила 156 734 085 рублей 64 копеек. В итоге корпуса учреждения не сдали в эксплуатацию.

По данному факту возбудили уголовное дело и предъявили обвинение. Суд запретил фигурантам дела работать на руководящих должностях в органах госвласти, общаться с обвиняемыми и свидетелями, отправлять и получать почту, а также пользоваться средствами связи и интернетом.

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